В России произошел крупный пожар, горят шесть частных домов

Пять частных домов горят в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самарской области, площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.

К месту возгорания частных домов прибыл пожарный поезд. "К месту пожара в Самаре прибыл пожарный поезд. Прокладывает магистральную линию", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что информация о пожаре на улице Пестеля, 34 поступила в 16:59 по Баку. Загорелись шесть частных домов на площади около 600 кв. метров.

Пожару присвоен второй (повышенный) ранг вызова. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Для ликвидации пожара привлечены 69 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 11 единиц техники.