Активность в сфере услуг США в апреле упала до рекордного минимума

Деловая активность в сфере услуг США в апреле резко упала до нового рекордно низкого уровня, так как пандемия коронавируса и связанные с этим ограничительные меры привели к закрытию предприятий, о чем свидетельствуют данные индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг США от IHS Markit. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным IHS Markit, окончательное значение индекса деловой активности в сфере услуг США за апрель составило 26,7 пункта, что несколько ниже, чем предварительный показатель в 27 пунктов и ниже 39,8 пункта в марте.

Это самое резкое сокращение за последние 10 лет в истории опроса, поскольку спрос клиентов упал, а многие предприятия временно закрылись, сообщает IHS Markit.

Данные в целом соответствовали прогнозам опрошенных The Wall Street Journal экономистов, которые ожидали, что показатель будет на уровне 27 пунктов.

Индекс деловой активности в сфере услуг США - это показатель активности в таких отраслях, как связь, финансы или потребительские услуги. Уровень выше 50 указывает на расширение, а значение ниже 50 указывает на сокращение активности.

Приток новых заказов значительно сократился, поскольку клиенты отложили или отменили заказы на фоне продолжающихся ограничений, а ожидания на предстоящий год опустились до самых пессимистичных в истории серии исследований, говорится в отчете.

По словам IHS Markit, неопределенность и дальнейшее снижение доверия привели к самому резкому сокращению численности рабочей силы. Хотя многие из респондентов заявили, что были уволены, другие отметили, что они уволили работников в надежде, что спрос уменьшится, после того как ослабленет блокировка.

Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit, сказал, что обширные полосы сектора услуг особенно сильно пострадали от ограничений на поездки и социального дистанцирования.

"Падение показателей бизнес-опросов до рекордно низкого уровня в апреле указывает на то, что темпы экономического спада в I квартале, составившие 4,8%, вероятно, будут меньше, чем во II квартале", - сказал Уильямсон.

В IHS Markit сообщили, что в апреле составной производственный индекс составил 27 пунктов, тогда как в марте этот показатель составлял 40,9 пункта.