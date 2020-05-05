Трамп: Прогнозы об удвоении в США числа смертей от COVID-19 не учитывают принимаемые меры

Президент США Дональд Трамп считает, что прогнозы об удвоении в США числа смертей из-за болезни, вызываемой коронавирусом (COVID-19), не учитывают меры, принимаемые властями страны для сдерживания распространения инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот отчет не [учитывает меры по] минимизации [воздействия коронавируса]. <...> Но мы делаем многое относительно сдерживания", - сказал Трамп во вторник в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы администрации США сообщила, что американские власти не исключают в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза, приблизительно до 3 тыс. Позднее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир опроверг данные газеты, указав на то, что они "не фигурируют в моделировании и анализе целевой группы".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,18 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 70 тыс. человек.