Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси, передает Day.Az.

Главы двух стран обсудили подготовительные мероприятия к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко рассказал Путину о подготовке парада в Беларуси, а также о ситуации в стране в целом.

В ходе разговора речь заходила о взаимодействии в рамках интеграционных структур, например, кадровые вопросы по линии Союзного государства. Также российская и белорусская стороны обменялись информацией о мерах, которые предпринимаются в обеих странах в рамках борьбы с пандемией коронавируса, разразившейся в мире в 2020 году.