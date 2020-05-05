В Украине начнутся клинические испытания препарата против COVID-19

На Украине начнутся клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса COVID-19.

Соответствующий указ, подписанный главой минздрава Максимом Смирновым, был опубликован на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В примечании к указу уточняется, что минздрав будет проводить испытания препарата "Биовен".

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства", - заявляется в указе.

На Украине число зараженных коронавирусной инфекцией возросло до 12 697 человек. Жертвами заболевания стали 316 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.