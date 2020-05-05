В Росии назвали главное условие победы над коронавирусом

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов рассказал о главном условии победы над пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее заявление он сделал в беседе с Александром Мясниковым на YouTube-канале Соловьев Live.

Он отметил, что таким фактором является организация. По его мнению, важным является не количество коек, а их грамотное распределение.

Молчанов добавил, что создание госпиталей на открытых площадках говорит о готовности России к увеличению числа COVID-инфицированных .

Кроме того, врач подчеркнул, что от степени соблюдения гражданами режима самоизоляции зависит изменение эпидемиологической ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.