В штате Нью-Йорк число жертв COVID-19 увеличилось на 230

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 230, за день до этого умерли 226 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.

"Самые худшие цифры из дневной статистики. Число жертв за сутки составляет 230", - сказал Куомо.

Согласно приведенным им данным, 3 мая скончались 226 человек, 2 мая - 280 человек, 1 мая - 299, 30 апреля - 289 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

По данным губернатора, общее число госпитализированных продолжает снижаться и составляет 9600, тогда как накануне их было 9647. Уровень госпитализированных за сутки, по данным на понедельник, составил 659 человек, за предыдущие сутки сообщалось о более 700 новых госпитализаций. В худшие дни в больницы штата Нью-Йорк поступало более 3000 человек, больных коронавирусом, за день.