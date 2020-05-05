В Канаде число заражений коронавирусом превысило 61 тысячу

Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 61 тысячу, за сутки в стране выявлено 1315 новых случаев заражения, число жертв приблизилось к четырем тысячам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

В понедельник сообщалось о 59 844 зараженных и 3766 скончавшихся.

По последним данным, в Канаде выявлены 61 159 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 3915. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио - 32 623 и 18 310 соответственно.

Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 940 643 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.