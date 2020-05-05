https://news.day.az/world/1232011.html Число умерших из-за коронавируса в США превысило 70 тыс.
Число умерших из-за коронавируса в США превысило 70 тыс.
Число умерших в США вследствие заражения новым коронавирусом превысило 70 тысяч.
Такую информацию приводит во вторник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
По его данным, к настоящему моменту в США коронавирус диагностирован у 1 192 119 млн человек, умерли 70 115 человек, выздоровели свыше 187 тыс. человек.
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