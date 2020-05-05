Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3,6 миллиона

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,6 миллиона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте проекта.

По информации проекта на 5 мая 21:10 по московскому времени, в мире инфицированы 3 628 824 человек. Всего 254 430 человек умерли, более 1,18 миллиона излечились.

На первом месте по числу зараженных по-прежнему остаются США, там заразились 1 192 119 человек. Также страна на первом месте по числу жертв COVID-19 (70,7 тысячи). В Великобритании жертвами болезни стали 29,4 тысячи, ранее 5 мая она вышла на второе место по числу погибших от коронавируса. На втором месте по числу зараженных Испания (218 011), за ней Италия (213 013). Великобритания на четвертом месте со 196 238 зараженными.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.