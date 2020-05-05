Жертвами коронавируса во Франции стали свыше 25,5 тысячи человек
Во Франции за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались 330 пациентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает L'Express.
Общее число летальных исходов в стране возросло до 25 531.
Так, в больницах было зафиксировано 16 060 смертей, а в социальных и медико-социальных учреждениях - 9 471 летальный исход.
При этом с начала пандемии был госпитализирован 94 191 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре