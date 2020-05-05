В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Gulf News.

Возгорание возникло в 21:04 по местному времени. По данным издания, оно началось на 10-м этаже. По данным экстренных служб, здание полностью охвачено огнем, который также перекинулся на соседнее здание.

Сообщений о жертвах пожара не поступало - жильцы дома эвакуировались и находятся в своих машинах.

Полиция использует дрон для обнаружения людей, отмечает Gulf News.