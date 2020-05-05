https://news.day.az/world/1232031.html В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб - ВИДЕО
В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб - ВИДЕО
45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Gulf News.
Возгорание возникло в 21:04 по местному времени. По данным издания, оно началось на 10-м этаже. По данным экстренных служб, здание полностью охвачено огнем, который также перекинулся на соседнее здание.
Сообщений о жертвах пожара не поступало - жильцы дома эвакуировались и находятся в своих машинах.
Полиция использует дрон для обнаружения людей, отмечает Gulf News.
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