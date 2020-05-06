США и Великобритания ускорят переговоры по торговому соглашению

США и Великобритания намерены ускорить темпы консультаций по заключению соглашения о свободной торговле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера после того, как Вашингтон и Лондон 5 мая по видеосвязи начали первый этап диалога, который продлится две недели.

С британской стороны в переговорах участвует аппарат министра внешней торговли Элизабет Трасс. "Стороны согласились в том, что соглашение поможет долгосрочному оздоровлению экономик, что особенно важно в условиях восстановления от пандемии. Соглашение о свободной торговле является приоритетным для обеих стран, разделяющих приверженность договоренности, которая значительно укрепит торговлю и инвестиции, - отмечается в заявлении. - Стороны намерены вести переговоры ускоренными темпами и изыскать необходимые для прогресса ресурсы".

По словам Лайтхайзера, США под руководством президента Дональда Трампа будут вести переговоры с Великобританией по соглашению, которое "укрепит экономики двух стран, поддержит хорошо оплачиваемые рабочие места и значительно нарастит возможности для торговли и инвестиций".

Двусторонний товарооборот, по данным США, составляет $269 млрд. В рамках первого этапа переговоров с 6 по 15 мая пройдет несколько консультаций, США на них представит помощник Лайтхайзера по Европе и Ближнему Востоку Дэн Маллэни.

Торговые переговоры с США начались вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру.