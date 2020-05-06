https://news.day.az/world/1232037.html В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом
В столице России скончались еще 50 пациентов с COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.
"У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Таким образом, общее число скончавшихся в столице от осложнений из-за коронавируса за сутки выросло до 866.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре