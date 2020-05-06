В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом

В столице России скончались еще 50 пациентов с COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.

"У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Таким образом, общее число скончавшихся в столице от осложнений из-за коронавируса за сутки выросло до 866.