В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 3,6,

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 02:23 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Алтыейлюл. Очаг залегал на глубине 5,4 километра.

Землетрясение ощущалось и в близлежащих районах.