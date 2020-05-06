Disneyland в Шанхае начнет принимать посетителей с 11 мая

Тематический парк развлечений Disneyland в Шанхае, закрытый в конце января из-за распространения коронавируса нового типа, 11 мая начнет вновь принимать посетителей. Об этом говорится в сообщении администрации парка, опубликованном в среду в официальном аккаунте в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении указывается, что работа парка развлечений будет возобновлена не в полном объеме. Речь идет в первую очередь об ограничении потока посетителей посредством лимитированной продажи билетов. Они будут доступны для приобретения уже 8 мая. Для прохода на территорию парка необходимо будет также пройти процедуру предварительной регистрации в официальном приложении или на сайте Disneyland.

Ряд сопутствующих объектов на территории парка, включая гостиницы и фирменные магазины, возобновили работу в ограниченном режиме еще в начале марта, однако сам Disneyland оставался закрытым.