Сеул не пойдет на дальнейшие уступки Вашингтону в диалоге по оборонным расходам

Республика Корея не намерена идти на дальнейшие уступки в переговорах с США о распределении расходов на содержание американского воинского контингента в стране. Об этом сообщил в среду агентству Yonhap информированный дипломатический источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отказался назвать сумму, на выплату которой Сеул согласен, отметив, что министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва "уже сказала, что это лучшее предложение", которое страна готова сделать США. На прошлой неделе Кан Гён Хва в ходе выступления в парламенте отметила, что Сеул готов увеличить свои взносы на 13% по сравнению с выплатами, произведенными им в прошлом году.

Источник Yonhap также обвинил США в отсутствии гибкости на переговорах, отметив, что в ходе диалога с начала апреля этого года не было достигнуто "практически никакого прогресса".

Вашингтон с 2018 года требует от Сеула повышения доли взносов на содержание 28-тысячного воинского контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). По данным СМИ, в прошлом году Вашингтон потребовал увеличить вклад Сеула до примерно $5 млрд. Переговоры на эту тему между двумя странами зашли в тупик, поскольку в Южной Корее считают эту сумму чрезмерно завышенной.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.