В Германии число жертв COVID-19 почти достигло семи тысяч человек

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 947, умерли 165 человек. Об этом сообщает институт Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

За все время медики выявили коронавирус у 164 807 человек, скончались 6996 человек. Число выздоровевших превысило 137 тысяч.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 371), Северном Рейне-Вестфалии (33 977) и Баден-Вюртемберге (32 576). В Берлине зафиксированы 6092 случая заражения COVID-19.