Norwegian Cruise Line заложила корабли и острова, чтобы получить кредит

Норвежская компания Cruise Line заняла $2,2 млрд, чтобы удержаться на плаву в условиях пандемии: круизы из-за коронавируса отменены, так что приходится возвращать деньги клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом надо содержать и оказавшиеся на приколе океанские лайнеры, и сотрудников, временно оставшихся на суше. Залогом по этому займу стали два судна компании, а также два острова.

Как отмечает Financial Times, компания привлекла как банковские займы, так и средства инвесторов. Так компания L Catterton через свою дочку NCL Corp вложила в тонущий корабль $400 млн, получив право на место в совете директоров.

Основная проблема в том, что на текущие сложности накладывается дальнейшая неопределенность. В Cruise Line сообщили, что больше половины клиентов, оплатившие круизы в 2019 году, потребовали именно возврата денег, не удовольствовавшись сертификатами на путешествие на следующий год. При этом сама компания отменила все рейсы до 30 июня. А вот Центры США по контролю и профилактике заболеваний запретили круизы аж до 24 июля. Когда же круизные суда отправятся в плавание на самом деле, и насколько будут заполнены, в самой компании сказать затрудняются.

Причем Cruise Line уже рассматривает и возможную реализацию худшего сценария, в случае, предполагая, что если набранных кредитов и привлеченных инвестиций не хватит для покрытия всех расходов "нам может потребоваться реорганизовать нашу компанию в полном объеме, в том числе путем процедуры банкротства, и наши акционеры могут потерять свои инвестиции в наши обыкновенные акции".

Рынок на эти новости отреагировал негативно: акции Norwegian Cruise Line упали сразу на 23%. А с начала года они ушли вниз уже на 80%.