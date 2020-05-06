Трамп не стал надевать защитную маску во время визита на завод в Аризоне

Президент США Дональд Трамп во время посещения завода по производству средств индивидуальной защиты для медиков не стал надевать защитную медицинскую маску, хотя правила безопасности предписывали сделать это в обязательном порядке. Об этом сообщает в среду телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания приводит кадры, на которых американский лидер изучает производство на заводе компании Honeywell в Аризоне в защитных очках, но без маски. При этом на видеозаписи виден знак, требующий от всех сотрудников носить ее постоянно. CNN также указывает, что перед тем, как отправиться в Аризону, американский президент в ответ на вопрос журналиста заявил, что собирается надеть маску.

После появления видеозаписи посещения Трампом завода в Белом доме пояснили, что администрация предприятия не настаивала на обязательном ношении масок президентом и сопровождающими его лицами, хотя ряд мер безопасности были предприняты. В частности, и сам Трамп, и другие участники визита носили защитные очки.

В конце апреля американская пресса раскритиковала вице-президента США Майкла Пенса, который решил не надевать маску во время посещения клиники в штате Миннесота. Медицинская маска остается одним из наиболее распространенных средств защиты от коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения этой инфекцией, умерли свыше 71 тыс. человек.