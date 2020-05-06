Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 миллиона, более 243 тысяч человек скончались.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сравнению с последними данными ВОЗ, в мире зафиксированы более 81,4 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 517 345, сообщается на сайте организации. Количество летальных исходов возросло почти на 3,8 тысячи - до 243 401.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.