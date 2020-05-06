https://news.day.az/world/1232080.html Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона
Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона
Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 миллиона, более 243 тысяч человек скончались.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По сравнению с последними данными ВОЗ, в мире зафиксированы более 81,4 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 517 345, сообщается на сайте организации. Количество летальных исходов возросло почти на 3,8 тысячи - до 243 401.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре