https://news.day.az/world/1232091.html Великобритания опередила Италию по числу жертв - ВИДЕО
Великобритания опередила Италию по числу жертв - ВИДЕО
Великобритания обошла Италию по числу жертв и теперь занимает второе место в мире, уступая лишь США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Соединённом Королевстве зарегистрировано свыше 30 тысяч смертей от коронавирусной инфекции, за последние сутки там скончались свыше 700 человек.
Впрочем, в Лондоне говорят о невозможности прямого сравнения данных из разных стран.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре