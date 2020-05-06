Великобритания опередила Италию по числу жертв

Великобритания обошла Италию по числу жертв и теперь занимает второе место в мире, уступая лишь США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Соединённом Королевстве зарегистрировано свыше 30 тысяч смертей от коронавирусной инфекции, за последние сутки там скончались свыше 700 человек.

Впрочем, в Лондоне говорят о невозможности прямого сравнения данных из разных стран.