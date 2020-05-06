В Москве провели миллион тестов на COVID-19

В Москве количество проведенных тестов на коронавирус достигло одного миллиона. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За последнюю неделю масштабы тестирования на COVID-19 увеличились в два раза. По ее словам, ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов. Их делают в городских, федеральных и частных лабораториях.

Ракова подчеркнула, что число сделанных анализов растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Это свидетельствует о том, что столичным властям удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых осложнений.

По последним данным, в России зафиксировано 155370 случаев заболевания, 1451 пациент скончался. Большая часть заболевших - 80115 - в Москве. Из них 816 человек скончались.