Норвегия выделит 1 млрд долларов США для распространения вакцины против коронавируса среди стран мира

Норвегия взяла на себя обязательство выделить 1 млрд долларов США, для распространения разрабатываемой вакцины против коронавируса COVID-19 среди стран мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение об этом было обнародовано на всемирной конференции доноров, организованной Европейским союзом.

Средства, будут направлены в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, чтобы помочь финансировать его работу между 2021 и 2030 годами.

По словам премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, "Глобальный кризис в области здравоохранения может быть преодолен только благодаря солидарности и партнерским отношениям между правительствами, гражданским обществом и частным сектором".

"Пока вирус где-то активен, мы подвержены риску везде", - заявила Э.Сульберг.

Деньги, выделяемые правительством Норвегии, стали частью общей суммы в 8 млрд долларов США, привлеченной на онлайн мероприятии по объявлению взносов, которое состоялось по инициативе Европейского союза, куда также вошли Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Королевство Саудовской Аравии, Норвегия, Испания и Великобритания.