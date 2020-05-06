https://news.day.az/world/1232103.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 610
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 610
Число зараженных коронавирусом в Грузии составило 610.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Отмечено, что 4919 человек находятся на карантине, 497 - на стационарном лечении. Вылечились 269 человек, 9 человек умерли.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля. 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение.
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