Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 610

Число зараженных коронавирусом в Грузии составило 610.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Отмечено, что 4919 человек находятся на карантине, 497 - на стационарном лечении. Вылечились 269 человек, 9 человек умерли.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля. 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение.