https://news.day.az/world/1232107.html Илон Маск стал отцом в шестой раз - ФОТО
Илон Маск стал отцом в шестой раз - ФОТО
Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в своем Twitter.
Его девушка, певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Grimes (Граймс), родила сына. Предприниматель сообщил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Для певицы это первый ребенок. А вот у Маска есть уже пять детей от его бывшей жены Джастин.
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