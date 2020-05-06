Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в своем Twitter.

Его девушка, певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Grimes (Граймс), родила сына. Предприниматель сообщил, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Для певицы это первый ребенок. А вот у Маска есть уже пять детей от его бывшей жены Джастин.