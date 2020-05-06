Европа вышла на улицу, несмотря на тысячи смертей

Европа возвращается к жизни, но по новым правилам. Во всех странах, где с понедельника частично отменили карантинные меры, остаются в силе требования социального дистанцирования.

Более четырех миллионов итальянцев вернулись на работу после двухмесячного перерыва. А в Испании люди впервые за семь недель смогли выйти на улицы.

Day.Az со ссылкой на Корреспондент рассказывает подробности.

Главное - соблюдать дистанцию

Жители Испании, живущие в одной квартире, со 2 мая могут выходить на улицу просто погулять и заняться спортом, а не только по неотложным делам. Жесткий карантин действовал в стране на протяжении семи недель.

Это послабление - часть долгосрочного плана испанских властей по смягчению ограничительных мер. С 26 апреля детям до 14 лет позволили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого.

Однако гулять можно максимум в сопровождении одного человека и не дальше, чем в километре от дома, и один раз в день. При этом заниматься спортом можно только в одиночестве и в своем муниципалитете.

Испания пострадала от коронавируса больше других европейских стран. На сегодняшний день она лидирует по числу зараженных - 218 тысяч. В этой стране погибли 25,5 тысячи человек. По этому показателю она занимает третье место в Европе - сегодня в лидеры вышла Британия, обогнав Испанию и Италию.

Сам процесс власти окрестили термином "деэскалация", а его конечный результат еще более странным словосочетанием "возвращение к новой нормальной жизни". Речь идет о соблюдении дистанции и жестких правил личной гигиены, а также повсеместная дезинфекция.

4 мая, смогли открыться небольшие магазины, мастерские, парикмахерские. Принимать клиентов можно только по предварительной записи. Кафе работают только на вынос.

В Италии в воскресенье началась вторая фаза выхода из карантина - на работу и в транспорт вернулись четыре миллиона человек, работающих на фабриках, заводах и стройках. Как ответил премьер страны Джузеппе Конти, риск заражения вырастет, поэтому помочь может "только чувство ответственности".

В Венеции владельцы кафе, отелей и другого бизнеса, на которых ослабления не распространяются, вышли протестовать. Им разрешено работать только на вынос.

Единственное послабление для граждан - разрешение на прогулки и проведение спортивных занятий в парках и возвращение на прежнее место проживания. Разрешили и проведение погребальных церемоний - присутствовать на них могут не более 15 человек.

Также не исключен возврат к прежнему режиму карантина, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Реальная картина, которую обрисовал в минувший четверг глава МЧС Италии Анджело Борелли, выглядит так: несколько недель сокращается количество заболевших, но показатель смертности - 285 человек в сутки - все еще слишком высок.

При этом настораживают математические расчеты, по которым, в стране может быть от шести миллионов до девяти миллионов бессимптомных вирусоносителей.

Кроме того, стало известно, что число погибших от коронавируса в Италии в два раза больше официальных данных. К такому выводу пришли в Национальном институте статистики, сравнив уровень смертности за последние пять лет. Ранее Корреспондент.net рассказывал, что ученые подсчитали реальную смертность от COVID-19.

В Германии также вступил в силу второй этап ослабления локдауна, введенного в середине марта. Во многих федеральных землях разрешили возобновить работу парикмахерам, сотни тысяч школьников возвращаются в школы, а церкви, мечети и синагоги снова открыты для верующих.

Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. Встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра разрешены только в одной земле, в остальных - не более двух человек.

Кое-где разрешили открыть все магазины и торговые центры независимо от величины их торговой площади. Ослабление ограничительных мер происходит при строгом соблюдении правил гигиены, дистанции и других рекомендаций с целью не допустить второй волны коронавирусной инфекции.

6 мая ожидается решение о детских садах и спортивных клубах. Следующим этапом после этого станет решение вопроса об открытии ресторанов, кафе и гостиниц.

Реальное число инфицированных коронавирусом в Германии может составлять не менее 1,8 миллиона человек - более чем в десять раз выше, чем выявленный на основе тестирования официальный показатель. Об этом говорит группа вирусологов Боннского университета, которые провели широкомасштабное исследование.

Жителям Австрии в минувшую пятницу разрешили покидать дома без уважительной причины, а в выходные в стране открылись все магазины и парикмахерские.

Также можно посещать родственников в домах престарелых: само собой, с соблюдением правил безопасности. Возобновилось очное обучение в выпускных классах школ. Главное правило для всех - соблюдать дистанцию и носить маски.