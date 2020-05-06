Пятилетний американец угнал авто и поехал к сестре

Юный житель американского штата Юта без спроса взял ключи от авто родителей, сел за руль и поехал к сестре в Калифорнию. Машину с пятилетним водителем остановил полицейский.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, ребенку удалось проехать по автостраде несколько километров, пишет CBS News.

Сотрудник дорожной полиции Рик Морган обратил внимание на Dodge Journey, который двигался по дороге со странной траекторией. Страж порядка подумал, что водителю стало плохо и ему необходима помощь медиков.

Полицейский включил сигнальные огни, но авто не остановилось. Тогда Морган начал преследовать Dodge с сиреной. В итоге водитель заглушил машину.

За рулем находился пятилетний мальчик, назвавшийся Адрианом. Он рассказал, что едет к своей сестре в другой штат.

Морган позвонил родителям ребенка, которые тут же прибыли на место.

Оказалось, что Адриан угнал авто, когда его папа и мама были на работе, а за ним присматривала сестра, которая уснула.

Родители мальчика заявили, что никогда не сажали ребенка за руль и не учили его водить. И они не представляют, как ему удалось завести транспортное средство и проехать несколько километров.