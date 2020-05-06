Китай запустил новую ракету с космическим кораблем

Китай осуществил успешный запуск новой тяжелой ракеты-носителя Чанчжэн-5Б (Великий поход-5Б).

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Синьхуа.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Южном Китае. На ее борту находились экспериментальная версия пилотируемого космического корабля нового поколения без экипажа и капсула для возвращаемых грузов с орбиты.

Через 488 секунд после старта, космический корабль без экипажа вместе с капсулой отделились от ракеты и вышли на запланированную орбиту.

"Успешный полет открывает "третий шаг" для пилотируемой космической программы Китая, которая заключается в строительстве космической станции", - говорится в сообщении

Указано, что ракета Чанчжэн-5Б специально разработана для китайской пилотируемой космической программы. Она будет в основном использоваться для запуска модулей космической станции.