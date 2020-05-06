https://news.day.az/world/1232136.html Три ракеты упали в районе аэропорта Багдада
Три ракеты упали в районе аэропорта Багдада
Три ракеты упали в среду неподалеку от аэропорта Багдада. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По сведениям агентства, в результате инцидента никто не пострадал.
Детали происшествия выясняются.
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