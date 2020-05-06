Три ракеты упали в районе аэропорта Багдада

Три ракеты упали в среду неподалеку от аэропорта Багдада. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление иракских военных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям агентства, в результате инцидента никто не пострадал.

Детали происшествия выясняются.