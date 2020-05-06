https://news.day.az/world/1232139.html В Армении за последние сутки коронавирусом заразились 163 человека
В Армении за последние сутки коронавирусом заразились 163 человека
Число выявленных случая заражения COVID-19 в Армении достигло 2782, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 мая, в стране было 2619 выявленных случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки количество случаев выросло на 163.
Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 40 человек.
На лечении находятся 1600 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 26929.
Одна смерть была зарегистрирована накануне, у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, однако он умер от другой болезни. Всего таких случаев 7.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре