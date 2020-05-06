Китай поставил США более 4 млрд медицинских масок

Китай поставил в Соединенные Штаты более 4 млрд медицинских масок во время распространения пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом в среду сообщил посол КНР в США Цуй Тянькай в статье для The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 29 апреля, согласно данным нашей таможенной службы, Китай поставил в США более 4 млрд масок, или, грубо говоря, 14 масок в среднем для каждого американца", - отметил китайский дипломат.

При этом он вновь призвал власти США отказаться от обвинений в адрес Китая, касающихся якобы сокрытия данных о происхождении коронавируса и масштабах эпидемии. "Когда Китай закрыл на карантин город Ухань [откуда началось распространение коронавируса], критики назвали этот шаг средневековым методом, нарушающим права человека, и типичным поведением "авторитарного" Китая. Когда Китай предоставлял новые данные об эпидемии, они называли их дезинформацией и пропагандой <...> Когда ситуация в Китае улучшилась, число случаев заражения коронавирусом и летальных исходов стремительно возросло во всем мире, и сразу же некоторые американские политики стали по привычке обвинять других, игнорируя тот факт, что Китай сделал все возможное для сдерживания вируса", - заявил дипломат.

По словам Цуй Тянькая, "Китай обвиняли в поставках некачественного медицинского оборудования, однако, когда были приняты меры по улучшению качества продукции, страна подверглась критике за накопление запасов и задержку экспорта этого вида товаров". "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко отзывалась о китайской борьбе с пандемией, что породило конспирологические теории о том, что Китай либо купил ВОЗ, либо оказывает на нее политическое давление", - подчеркнул диппредставитель.

Однако, как заявил посол, факты заключаются в том, что Китай "предпринял серьезные усилия" для сдерживания вируса, своевременно оповещал о характере пандемии и "делился информацией с США". "27 декабря в провинции Хубэй были зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом. За следующие четыре дня центральное правительство и местная администрация провели расследование. Через неделю, 3 января, Китай начал оповещать ВОЗ, США и другие страны о вспышке заболевания. 12 января Китай раскрыл информацию о последовательностях генома коронавируса, что стало ключевым моментом в диагностике и лечении заболевания по всему миру", - написал дипломат. Кроме того, тема борьбы с эпидемией поднималась также во время телефонных разговоров председателя КНР Cи Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.