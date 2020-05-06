В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16314

Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле увеличилось с вечера вторника на 25 и достигло 16 314. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным министерства на среду, ни один человек с COVID-19 не скончался с вчера вторника, общее число умерших сохранилось - 238. В настоящий момент 5549 человек в Израиле инфицированы коронавирусом, 90 человек в тяжёлом состоянии, из них 70 пациентов нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.

C вечера вторника выздоровели 62 человека, общее число излечившихся составило 10 527.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. Стратегию правительства по возвращению к нормальной жизни представил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Кабинет министров снял ограничение на отдаление более чем на 100 метров от дома и разрешил посещать друзей и родственников, в том числе пожилых. В ближайшие дни должны открыться торговые центры, рынки и спортивные клубы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.