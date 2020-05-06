Американцы выступили с протестами против карантинных мер

Сотни протестующих против карантинных ограничений американцев вышли на улицы Бостона. Жители города требуют от губернатора штата Массачусетс снять действующие ограничительные меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на кадрах видео видно, как граждане, которые идут толпой и не соблюдают меры социального дистанцирования, развевают флаги США и держат плакаты с лозунгами против карантина. Участники митинга требуют вернуть им свободу и гражданские права, а также различными способами выражают свою поддержку президенту Дональду Трампу.

Ранее власти штата продлили карантинные меры до 18 мая. В штате зарегистрировано более 66 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 3,8 тысячи человек скончались в результате пандемии.

По последним данным, всего в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 70 тысяч летальных исходов.