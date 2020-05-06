Лондон считает маловероятной версию США о связи коронавируса с лабораторией в Ухане

Версия властей США о том, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань, не может быть исключена, однако представляется маловероятной. Об этом телеканалу Sky News заявил в среду источник в правительстве Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, официальный Лондон считает, что вирус с высокой вероятностью был передан от животных человеку естественным путем. При этом признается, что точное время и место этого события может навсегда остаться загадкой.

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус связан с вирусологической лабораторией в Ухане, откуда якобы и началось его распространение. Помпео ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что вирус был создан искусственно. Госсекретарь также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.

При этом во вторник на брифинге в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отметил, что власти США не знают, где именно возник вирус и как началось его распространение. Он также подчеркнул, что свидетельства говорят о том, что вирус не был создан человеком.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.