В Еврокомиссии заявили, что ЕС вступил в глубочайшую рецессию в своей истории

Европейский союз "вступил в глубочайшую рецессию в своей истории" в результате пандемии коронавируса.

С такой оценкой выступил в среду, представляя весенний прогноз Еврокомиссии, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, экономический спад на территории объединения в 2020 году составит 7,4%, а в зоне евро - 7,7%. Джентилоне отметил, что восстановление начнется только в следующем году, однако "оно не позволит компенсировать спад".