Известная американская компания увольняет 25% сотрудников - из-за пандемии

Американская компания Airbnb, управляющая сервисом по аренде жилья, сократит четверть своих сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в руководстве прогнозируют, что выручка в этом году из-за последствий коронавируса снизится вдвое по сравнению с прошлым. Во всяком случае, число заказов в США снизилось более чем на 50%. Уволят 1900 человек, которые заняты в побочных проектах компании, не связанных напрямую с арендой.