https://news.day.az/world/1232221.html Известная американская компания увольняет 25% сотрудников - из-за пандемии - ВИДЕО
Известная американская компания увольняет 25% сотрудников - из-за пандемии - ВИДЕО
Американская компания Airbnb, управляющая сервисом по аренде жилья, сократит четверть своих сотрудников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в руководстве прогнозируют, что выручка в этом году из-за последствий коронавируса снизится вдвое по сравнению с прошлым. Во всяком случае, число заказов в США снизилось более чем на 50%. Уволят 1900 человек, которые заняты в побочных проектах компании, не связанных напрямую с арендой.
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