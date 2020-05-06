Кадры с места пожара 48-этажного здания в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шардже сегодня ночью загорелся небоскреб.

В третьем по величине городе ОАЭ Шардже горел 48-этажный небоскреб. Пламя охватило почти все высотное здание. По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.

Day.Az со ссылкой на Корреспондент представляет вашему вниманию фото с места происшествия.