https://news.day.az/world/1232241.html Кадры с места пожара 48-этажного здания в ОАЭ - ФОТО
Кадры с места пожара 48-этажного здания в ОАЭ - ФОТО
В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Шардже сегодня ночью загорелся небоскреб.
В третьем по величине городе ОАЭ Шардже горел 48-этажный небоскреб. Пламя охватило почти все высотное здание. По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.
Day.Az со ссылкой на Корреспондент представляет вашему вниманию фото с места происшествия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре