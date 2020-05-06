Во Франции решили вылить десять миллионов литров пива

Пивовары Франции решили вылить не менее десяти миллионов литров пива из-за падения спроса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Les Echos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В профильном профсоюзе рассказали, что неожиданное закрытие ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена фестивалей привели к просрочке непастеризованного пива. Таким образом пивоваренные компании из-за утилизации потеряют несколько миллионов евро.

Известно, что еще к концу апреля 25 процентов пивоварен в стране полностью прекратили работу. При этом половина предприятий получила помощь от государства.