https://news.day.az/world/1232247.html Во Франции решили вылить десять миллионов литров пива
Во Франции решили вылить десять миллионов литров пива
Пивовары Франции решили вылить не менее десяти миллионов литров пива из-за падения спроса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Les Echos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В профильном профсоюзе рассказали, что неожиданное закрытие ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена фестивалей привели к просрочке непастеризованного пива. Таким образом пивоваренные компании из-за утилизации потеряют несколько миллионов евро.
Известно, что еще к концу апреля 25 процентов пивоварен в стране полностью прекратили работу. При этом половина предприятий получила помощь от государства.
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