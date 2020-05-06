https://news.day.az/world/1232251.html Число заболевших коронавирусом продолжает расти по всему миру - ВИДЕО
Число заболевших коронавирусом продолжает расти по всему миру - ВИДЕО
Коронавирус взял новую планку - 3 миллиона 660 тысяч заразившихся по всему миру. Новый антирекорд у США, где количество смертей перевалило за 70 тысяч.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, рост смертности отмечают и в Бразилии. Число погибших только за сутки составило рекордные 600 человек. Скачок фиксируют и в Мексике.
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