Число заболевших коронавирусом продолжает расти по всему миру

Коронавирус взял новую планку - 3 миллиона 660 тысяч заразившихся по всему миру. Новый антирекорд у США, где количество смертей перевалило за 70 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, рост смертности отмечают и в Бразилии. Число погибших только за сутки составило рекордные 600 человек. Скачок фиксируют и в Мексике.