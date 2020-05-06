https://news.day.az/world/1232258.html Министр культуры России заразилась коронавирусом
Министр культуры России заразилась коронавирусом
У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Усачева.
Ранее коронавирусную инфекцию выявили у председателя правительства Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.
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