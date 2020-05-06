Китай поставил в Россию более 158 млн медицинских масок, более 1,9 млн защитных костюмов и более 1,6 млн респираторов.

Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство промышленности и торговли закупило в Китае наиболее востребованные средства индивидуальной защиты (СИЗ). В РФ уже поставлено 158 млн масок, более 1,9 млн костюмов типа Тайвек, свыше 1,6 млн респираторов", - говорится в сообщении.