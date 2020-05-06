Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по снятию режима введенных из-за эпидемии ограничений, трансляцию которого ведет телеканал "Россия 24", передает Day.Az.

По словам Путина, в некоторых субъектах необходимо сохранить или дополнить "оправданные профилактические меры", а где-то - планировать их обоснованное смягчение.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.