Ряд стран Европы не демонстрирует положительную динамику в снижении числа зараженных COVID-19

Агентство Европейского союза по борьбе с болезнями заявило, что Великобритания входит в число пяти стран региона, в которых по-прежнему не наблюдается снижения числа новых случаев заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"В большинстве стран ЕС и европейского экономического пространства в последние две недели наблюдалось уменьшение ежедневного числа новых зарегистрированных случаев", - сказал Серхио Брусин, главный эксперт по реагированию на чрезвычайные ситуации в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Однако, хотя число случаев заражения COVID-19 уменьшилось в 26 европейских странах за последние две недели, число случаев в одной стране, Болгарии, все еще увеличивается, и в "14-дневном периоде" не произошло "существенных изменений" в четырех странах: Польше, Румынии, Швеции и Великобритании.

"Уровень заболеваемости за 14 дней" является косвенным показателем распространенности активных случаев COVID-19 среди населения. Это измеряется путем взятия общего количества случаев за 14 дней до определенной даты в конкретной стране и сравнения его с 14-дневными периодами времени в прошлом, чтобы оценить, что количество случаев увеличилось или уменьшилось.

Кумулятивное число за 14-дневный период дает более "ровное" измерение, так как числа могут сильно различаться, если вы берете разницу в количестве случаев между отдельными днями, заявили в ECDC, чьи специалисты собирают данные о заболеваемости коронавирусом в Европе.

Кумулятивный уровень заболеваемости за 14 дней снижается в большинстве европейских стран, которые уже начали снимать ограничительные меры.

Но сейчас внимание уделяется таким странам, как Великобритания, которая, как представляется, отстает от своих европейских коллег с точки зрения стадии вспышки, и Швеция, которая не вводила строгие ограничительные меры.

Число погибших в Великобритании 5 мая превысило число погибших в Италии и Испании, которые до сих пор были эпицентром вспышки болезни в Европе и считались наиболее пострадавшими странами региона с точки зрения количества подтвержденных и смертельных случаев, Италия сообщила о 29079 смертельных случаях, Испания - о 25428.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании ранее подтвердило, что в стране погибло более 32 тысяч человек.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в прошлый четверг, что Великобритания прошла пик заболеваемости и теперь власти намечают стратегию снятия ограничений, хотя правительство опасается второй волны инфекций.

Одной из других стран, упомянутых ECDC, которая не видит существенной тенденции к снижению числа новых случаев заражения, является Швеция, которая не стала вводить строгие ограничительные меры, а скорее рекомендовала общественности работать из дома и ограничивать контакты с уязвимыми группами граждан, такими как пожилые люди.

Критики утверждают, что пожилые люди (значительное количество смертей в домах престарелых) заплатили цену за поддержание экономики. Последние данные показывают, что в Швеции было зарегистрировано 23216 подтвержденных случаев заражения и 2854 смертельных случая.

По мере того как европейские экономики начинают снимать ограничения на блокировку, "вторая волна инфекций остается вероятной и страны должны быть готовы к этому сценарию, включая соображения по поводу повторного введения ограничений в случае необходимости", сказал эксперт агентства Брусин.

ECDC предложил так называемый "многоуровневый подход", заключающийся в том, чтобы "убирать одну (ограничительную) меру за раз и тщательно наблюдать в течение нескольких недель, чтобы оценить влияние на заболеваемость через хорошие системы эпиднадзора в сообществе и больницах, прежде чем отменять дополнительные меры".

Хотя сравнивать часто отличающиеся стратегии и подходы европейских стран для сдерживания вспышки слишком рано, "нынешняя ситуация предоставляет уникальную и важную возможность извлечь уроки из того, как страны должны быть лучше подготовлены к борьбе с любыми будущими пандемиями", заявили в ECDC.