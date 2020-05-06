Власти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая

Поэтапный выход из режима самоизоляции в России, предложенный Роспотребнадзором, необходимо разделить на две части, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Те меры перехода на другие этапы, поэтапный выход из самоизоляции, то, что Анна Юрьевна [Попова, руководитель Роспотребнадзора] озвучила, необходимо разделить на две части. Первая, самая жесткая, касается сферы услуг, где граждане соприкасаются друг с другом или предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - сказал Собянин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он подчеркнул, что вывод сферы услуг из самоизоляции для столицы является преждевременным.

"Надо понимать, что режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий. Работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами. Тогда мы сможем сохранить стабильность ситуации эпидемиологической, постепенно, по возможности, раскрывать одну за другой сферы деятельности", - заметил Собянин.

Работа промышленных предприятий

Власти Москвы планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.

"Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий", - сказал Собянин.

Мэр назвал подобное решение важным как для экономики города, так и для экономики страны в целом, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и других.

По словам мэра, также могут разрешить работу всех строительных компаний. Это позволит 500 тыс. москвичей получить полноценную работу, добавил Собянин.

О выявляемости заболевания

Говоря о выявляемости заболевания, мэр заметил, что за последнее время в Москве кратно увеличилось количество тестирований граждан и, соответственно, выявляемость заболеваний.

"Что видно по динамике? Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости - она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости, она свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших",- пояснил Собянин.

Кроме того, по его словам, в столице создана "достаточно мощная система" компьютерной томографии и исследований граждан на предмет заболеваемости пневмонией, в том числе коронавирусом. Также, заметил мэр, ведение пациентов в амбулаторном режиме позволило не доводить их до тяжелого состояния и вылечивать на амбулаторном уровне.