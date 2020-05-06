Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии в Германии

Темпы распространения коронавируса в ФРГ существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена. Об этом заявила в Берлине в среду канцлер Германии Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы все равно находимся в самом начале и еще долго будем иметь дело с этим вирусом", - сказала она.

По ее словам, властям "удалось достичь заявленной цели замедлить распространение" вируса. Канцлер напомнила, что индекс репродукции сейчас не превышает единицы, а ежедневный прирост новых случаев инфицирования не превышает тысячи уже на протяжении нескольких дней. Это сделало возможным отслеживание цепочек заражений.

По данным Института Роберта Коха, в Германии заразились 164 807 человек (плюс 947 по сравнению с сутками ранее), умерли 6 996 (плюс 165). Выздоровели 137 400 (примерно на 2 300 больше, чем сутки ранее).