Более 90 тыс. медработников в мире заразились коронавирусом

По меньшей мере 90 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа по всему миру. Об этом в среду сообщил глава Международного совета медсестер Говард Кэттон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число инфицированных медицинских работников выросло с 23 тыс. (в прошлом месяце - прим. ТАСС) до, как мы полагаем, более чем 90 тыс., однако эти показатели также неполные, потому что не охватывают все страны мира", - приводит агентство Рейтер его слова. По данным совета, от последствий, вызванных заболеванием, умерли более 260 медработников.

Глава совета добавил, что, учитывая общее число заболевших в более чем 3,5 млн человек и средний уровень заражаемости медработников в 6%, реальное число инфицированных медиков может превышать 200 тыс.

Международный совет медсестер со штаб-квартирой в Женеве был основан в 1899 году и в настоящее время объединяет более 130 национальных организаций медсестер, в которые входят более 20 млн таких работников по всему миру. Организация создана с целью обеспечения доступности сестринской помощи для всех людей в мире, продвижения знаний сестринского дела.