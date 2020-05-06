Власти Турции заявили, что страна прошла первый этап борьбы с коронавирусом

Турецкая республика прошла первый этап борьбы с распространением коронавируса в республике. С таким утверждением выступил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна завершила первую фазу в борьбе с коронавирусом. Сейчас мы находимся в первые дни второго этапа, и гарантией нашего успеха является соблюдение мер [предосторожности]", - подчеркнул он.

По утверждениям министра, статистика по коронавирусу доказывает, что "Турция смогла взять под контроль пандемию". "Хочу повторить, что угроза коронавируса не исчезнет до тех пор, пока не вылечится последний пациент", - добавил он.

Коджа также пояснил, что в ходе второго этапа борьбы с вирусом страна будет не "возвращаться к нормальной жизни, а создавать новую нормальную жизнь". "Название этого этапа - контролируемая социальная жизнь. Это наша стратегия на вторую фазу борьбы с коронавирусом", - отметил глава Минздрава.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 129 тыс., умерли 3 520 человек, выздоровели 73 285.