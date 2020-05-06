Российский миллиардер покончил с собой

Следователи устанавливают обстоятельства самоубийства миллиардера, совладельца угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит", Дмитрия Босова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"В своем доме в подмосковном поселке Усово 52-летний Дмитрий Босов покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.

Босов родился в 1968 году в Барнауле. В 1997 году стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 2000-м продал акции, после чего основал группу "Аллтек". Основные активы Босова - группа "Сибантрацит", занимающая первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG и являющаяся крупнейшим в России производителем металлургических углей, а также "Востоуголь", занимающаяся разработкой угольных месторождений в регионах Сибири.

По данным Forbes, в 2020 году Босов занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд.