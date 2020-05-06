В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

В США застрелили оказавшегося близким к правде в исследовании о свойствах коронавируса ученого Бин Лю (Bing Liu).

Об этом сообщалось на сайте Питтсбургского университета еще 2 мая, но только сейчас на это обратили внимание СМИ, в частности, издание NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что ученый, вероятнее всего, был знаком со своим убийцей - им оказался некий 46-летний Хао Гу, который после произошедшего покончил с собой. Сообщается, что Бин Лю был убит выстрелами в голову и шею. Мотивы преступления пока не известны.

Отмечается, что Бин находился на грани важного прорыва в понимании клеточных механизмов, лежащих в основе коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Университет заверил, что приложит все усилия, чтобы завершить начатую его сотрудником работу. На сайте также говорится, что данная утрата будет ощущаться во всем научном сообществе.

Ранее сообщалось, что 83-летний Денис Уорд (Dennis Ward) из Великобритании покончил жизнь самоубийством из-за страха заразиться коронавирусом. Тело пенсионера в собственном доме обнаружил внук Джеймс Парнаби (James Parnaby). Он рассказал, что дедушке было очень сложно справиться с давлением, которое на него оказывала самоизоляция. Уорд боялся не только подхватить инфекцию, но и того, что мир уже никогда не будет прежним.